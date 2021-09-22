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Зеленський не змінить графік поїздки до США через замах на Шефіра

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Нью-Йорк, Середа 22 вересня 2021 18:48
Зеленський не змінить графік поїздки до США через замах на Шефіра Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський не змінюватиме графік поїздки до США через замах на свого помічника Сергія Шефіра. За його словами, він займеться цим питанням після повернення до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського журналістам у Нью-Йорку.

За його словами, Шефір є його близьким другом, але на сьогодні він насамперед президент України.

"Я президент і повинен представляти державу. Зривати зустріч з прем'єр-міністром (Великобританії, - ред.) Джонсоном, яка дуже важлива, зривати ці зустрічі, я вважаю, я не маю права. Я їх проведу і обов'язково представлятиму Україну на Генасамблеї ООН. Відразу після цього поїду додому і займуся цим процесом більш детально", - зазначив Зеленський.

Зеленський: замах на Шефіра не вплине на мій робочий графік у США

Президент України Володимир Зеленський прокоментував представникам українських медіа ситуацію з нападом на свого першого помічника Сергія Шефіра. Глава держави зазначив, що не змінює свій графік візиту в США через замах на Сергія Шефіра. Зеленський зазначив, що в першу чергу він-президент і повинен представляти країну

Posted by Телеканал Дім on Wednesday, September 22, 2021

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що пов'язує замах на Шефіра "зі змінами в державі".

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