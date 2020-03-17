Зеленський змінив склад Координаційної ради по боротьбі з коронавірусом

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський ввів до складу ради Марину Лазебную

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Координаційної ради з боротьби з коронавірусом міністра соціальної політики Марину Лазебную. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у вівторок, 17 березня.

"На часткову зміну статті з указу президента України від 16 березня 2020 № 88 "Про Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19" ввести до персонального складу Координаційної ради щодо протидії поширенню COVID-19 Лазебную Марину Володимирівну - міністра соціальної політики України", - йдеться в указі №91/2020.

Нагадаємо, 16 березня Володимир Зеленський створив Координаційну раду з протидії коронавірусу. Рада була створена як консультативно-дорадчий орган при президенті. Основним завданням Ради є моніторинг ситуації та вироблення пропозицій щодо ефективних заходів проти поширення коронавіруса.

За станом на 17 березня в Україні зафіксовано сім випадків коронавіруса - чотири в Чернівецькій області, один летальний) в Житомирській і два в Києві. При цьому четверо українців заразилися всередині країни, вони не виїжджали за кордон.