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Коронавирус в Украине: четверо людей заразились внутри страны

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 09:05
Коронавирус в Украине: четверо людей заразились внутри страны
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Минздрав меняет алгоритм диагностики и выявления зараженных коронавирусом

Четыре человека в Украине заразились коронавирусом внутри страны и они не путешествовали за границу. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на внеочередном заседании Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что в связи с этим, Минздрав меняет алгоритм диагностики и выявления зараженных коронавирусом.

"К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связаны с внутристрановой передачей данного вируса на территории нашей страны", - заявил он.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса.

Кроме того, источник РБК-Украина в Офисе президента сообщал, что ОП с пятницы рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в Украине, если это потребуется для нераспространения коронавируса COVID-19.

Владимир Зеленский не исключает введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.

Кроме того, в рамках мер по сдерживанию коронавируса в стране с 18 марта прекращаются все внутренние пассажирские перевозки. Речь идет об автобусных, железнодорожных и авиаперевозках.

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