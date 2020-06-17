Зеленский изменил состав комиссии по вопросам гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства. Указ вступил в силу с 16 июня.

Об этом говорится в тексе указа на сайте ОП.

"Ввести в персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства Горовице Евгения Николаевича - первого заместителя Министра юстиции Украины и Енина Евгения Владимировича - заместителя Министра иностранных дел Украины;

Зато Зеленский своим указом зобов'в вывести из состава этой Комиссии А. Зайца и О. Сукманову.

Ранее Зеленский назначил нового первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)

РБК-Украина писал, что Верховная рада решила снять с сегодняшней повестки дня президентский проект закона о двойном гражданстве.

Напомним, законопроект о двойном гражданстве внес президент Владимир Зеленский.