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Зеленский назначил своего советника первым замсекретаря СНБО

Новости » Политика     16.06.2020 - 15:27
Зеленский назначил своего советника первым замсекретаря СНБО
Фото: Руслан Демченко (УНИАН)

Демченко стал первым замом секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Им стал уже бывший советник президента Руслан Демченко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

В частности, указами Демченко уволен с должности советника президента Украины и назначен первым заместителем секретаря СНБО.

Руслан Демченко является опытным дипломатом, на посту советника президента пребывал с 2014 года. Был первым заместителем министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова. Руководил Офисом президента с 2006 по 2010 годы.

Напомним, в марте РБК-Украина писало, что Демченко рассматривали на должность министра иностранных дел в правительстве Дениса Шмыгаля, однако пост в итоге занял Дмитрий Кулеба.

В январе 2020 вышло журналистское расследование о том, что президент Владимир Зеленский привел к власти ряд должностных лиц из правительства Николая Азарова, которые подпадают под люстрацию; Демченко также фигурировал в этом расследовании.

Журналисты утверждали, что он принимал участие в переговорах с Россией, в результате которых правительство отказалось от Ассоциации с ЕС осенью 2013 года.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБОуказ
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