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Зеленский изменил состав комиссии по вопросам гражданства

Новости » Общество     17.06.2020 - 04:31
Зеленский изменил состав комиссии по вопросам гражданства
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В состав комиссии ввели Енина и Горовице

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства. Указ вступил в силу с 16 июня.

Об этом говорится в тексе указа на сайте ОП.

"Ввести в персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства Горовице Евгения Николаевича - первого заместителя Министра юстиции Украины и Енина Евгения Владимировича - заместителя Министра иностранных дел Украины;

Зато Зеленский своим указом зобов'в вывести из состава этой Комиссии А. Зайца и О. Сукманову.

Ранее Зеленский назначил нового первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)

РБК-Украина писал, что Верховная рада решила снять с сегодняшней повестки дня президентский проект закона о двойном гражданстве.

Напомним, законопроект о двойном гражданстве внес президент Владимир Зеленский.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины гражданствоуказ
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