Зеленський змінив склад комісії з питань громадянства

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

До складу комісії ввели Єніна і Горовця

Президент України Володимир Зеленський змінив склад комісії при президентові України з питань громадянства. Указ набрав чинності з 16 червня.

Про це йдеться в тексі указу на сайті ОП.

"Увести до персонального складу Комісії при Президентові України з питань громадянства Горовця Євгенія Миколайовича - першого заступника Міністра юстиції України та Єніна Євгенія Володимировича - заступника Міністра закордонних справ України;

Натомість Зеленський своїм указом зобов'язав вивести зі складу цієї Комісії А.Заяця та О.Сукманову.

Раніше Зеленський призначив нового першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО)

РБК-Україна писал, що Верховна рада вирішила зняти із сьогоднішнього порядку денного президентський проект закону про подвійне громадянство.

Нагадаємо, законопроект про подвійне громадянство вніс президент Володимир Зеленський.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора