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Зеленский не исключил, что может прервать визит в Турцию

Новости » Политика    07.08.2019 - 11:20
Зеленский не исключил, что может прервать визит в Турцию
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент допускает, что может прервать визит из-за эскалации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что может прервать визит в Турцию. Об этом он сказал в ходе экстренного совещания с силовиками из-за эскалации ситуации на Донбассе, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, турецкая сторона с пониманием относится к возможному прерыванию визита украинского лидера.

"Я сейчас уже должен был лететь в Турцию, сейчас срочно будем вылетать, если что-то у нас состоится, то мне придется вернуться. Турецкая сторона об этом знает, и с пониманием относится президент Турции Эрдоган. Я надеюсь, что все будет спокойно", - заявил президент.

Напомним, украинский президент будет находиться с визитом в Турции 7-8 августа. Зеленский в Турции проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встречу с представителями украинской и крымскотатарской общин. Кроме того, украинский лидер встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Отметим, Зеленский сегодня провел срочное заседание с силовиками из-за гибели украинских бойцов в зоне ООС. Президент заявил, что позвонил главе РФ Владимиру Путину из-за обстрелов на Донбассе.

РБК-Украина писало, что на Донбассе с начала суток 6 августа в районе операции Объединенных сил (ООС) боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, четверо военных погибли, еще один - получил ранение.

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что обстрел, унесший жизни четырех украинских военных под Павлополем, не останется без внимания. Он подчеркивал, что обстрел является грубым нарушением перемирия на Донбассе.

Зеленский позвонил Путину из-за гибели бойцов на Донбассе Зеленский проводит срочное совещание с силовиками из-за гибели бойцов на Донбассе
Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассТурция
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