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Зеленский не исключает военный путь разблокировки украинских портов

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия заблокировала почти все порты и морские возможности экспорта Украины. В настоящее время рассматривается и военный путь разблокировки портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции.

"22 млн тонн сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят... Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис. Разблокировать можно разными путями. Один из путей - военный. Поэтому мы с такими запросами относительно соответствующего оружия обращаемся к партнерам", - сказал он.

Как сообщалось, Западная Африка переживает самый тяжелый за всю историю продовольственный кризис, вызванный конфликтами и засухой. Вторжение России в Украину подняло цены и снизило доступность продуктов питания.

В частности, ранее стало известно о росте цен на муку, манную крупу и другие продукты в странах Африки из-за войны России против Украины.

Отметим, что Украина смогла наладить два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольствия в Африку. Это поможет спасти континент от голода.

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Владимир Зеленский