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Зеленський не виключає звільнення Венедіктової

Новини » Політика     22.04.2020 - 16:08
Зеленський не виключає звільнення Венедіктової
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Венедіктову звільнять, якщо вона не покаже результат

Новий генеральний прокурор Ірина Венедіктова може бути звільнена з займаної посади, якщо не буде результатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у фільмі "Рік президентства Зеленського".

За словами Зеленського, якщо не буде результатів, то Венедіктову звільнять з посади генерального прокурора.

"Був один генпрокурор (Руслан Рябошапка - ред.), він показав результат, але результат низький. На жаль, але так і є. Треба визнавати. Звільнений цей генпрокурор, взяли іншу. Будемо бачити, чекати результат. Якщо вона не покаже результат, буде третій генпрокурор", - заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський має намір змінювати склад Кабінету міністра, поки уряд "не стане ідеальним". Глава держави наголосив, що наразі у владі немає недоторканних.

Як відомо, 17 березня Венедіктова стала генеральним прокурором, замість Руслана Рябошапки. Призначення Венедиктової підтримали 269 народних депутатів після того, як попередній генпрокурор Рябошапка був відправлений у відставку.

Пізніше Зеленський ввів Венедіктову до складу Ради нацбезпеки та оборони.

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Новини України Володимир ЗеленськийГенпрокурорІрина Венедіктова
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