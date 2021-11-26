Зеленский исключает наступление на Донбассе: мы не можем потерять нашу армию

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что украинская сторона не может пойти на силовое решение конфликта на Донбассе. По его словам, люди - прежде всего, и "мы не можем потерять всю нашу армию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон.

"Считаю, что политические силы, которые говорят, что нам сегодня нужно идти войной, мне кажется, точно не думают о нашей армии. Куда-то идти мы сейчас не будем. Я считаю, что люди - прежде всего. Мы не можем потерять всю нашу армию… Это сегодня невозможно", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее президент заявил, что Украина уже идет по треку, который параллелен нормандскому формату и минскому процессу по Донбассу. Но результатов пока нет.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на днях говорил, что Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе, оставаясь приверженной поиску дипломатического решения.