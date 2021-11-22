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Украина не планирует наступление на Донбассе, - Кулеба

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 16:16
Украина не планирует наступление на Донбассе, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Киев остается приверженным поиску дипломатического разрешения конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По его словам, российская сторона повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному наступлению на Донбассе.

"Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина продолжает работать над оживлением нормандского формата.

"Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать. В то же время, украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", - добавил министр.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что Россия постоянно держит мощную наступательную группировку вокруг Украины.

А украинская разведка прогнозирует, что Россия может решиться на полномасштабное вторжение в уже в январе-феврале следующего года.

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Донбасс Дмитрий Кулеба
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