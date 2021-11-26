ru ua
Пт, 26 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский об альтернативных форматах по Донбассу: параллельный трек сейчас идет

Новина українською →
Киев, Пятница 26 ноября 2021 15:11
Зеленский об альтернативных форматах по Донбассу: параллельный трек сейчас идет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что Украина уже идет параллельным треком по Донбассу. Речь идет о привлечении США к мирному урегулированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон.

В частности, ему напомнили, что в 2019 году он говорил о том, что не может потратить более одного года на минский процесс, и если тот не даст результат, нужно будет сменить формат мирного урегулирования. Зеленский ответил, что полтора года назад не было пандемии COVID и энергетического кризиса, поэтому "все затормозилось".

"Нормандский формат и "Минск" были единственным, что у нас есть. Я говорил, что мы пойдем параллельным путем. Мы заранее его начали, он сейчас идет. Будет ли результат у дипломатического пути с привлечением Соединенных Штатов, я считаю, что мы увидим", - отметил президент.

На вопрос о том, когда будет результат, он ответил, что "не влияет на некоторые вещи и на некоторые встречи".

"По Минску. Он не работает, но это единственное, что работало и даже режим прекращения огня, и даже после эскалации… Посмотрите, с начала режима прекращения огня… мне жаль всех этих 66 человек (погибших военных, - ред.), но это не тысячи. Я знаю, что это плохой результат, но из двух зол…", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак должен в ближайшее время связаться с администрацией президента России Владимира Путина по вопросам мирного урегулирования на Донбассе.

Отметим, в октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Германия и Франция уже отказывали в расширении нормандского формата за счет США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Донбасс Нормандский формат
NEWS
Напряжение растет? Что говорят в Украине и мире об агрессии РФ
Напряжение растет? Что говорят в Украине и мире об агрессии РФ
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит