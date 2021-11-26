Зеленський виключає наступ на Донбасі: ми не можемо втратити нашу армію

Президент Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що українська сторона не може піти на силове вирішення конфлікту на Донбасі. За його словами, люди-перш за все, і "ми не можемо втратити всю нашу армію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-марафон.

"Вважаю, що політичні сили, які говорять, що нам сьогодні потрібно йти війною, мені здається, точно не думають про нашу армію. Кудись йти ми зараз не будемо. Я вважаю, що люди-перш за все. Ми не можемо втратити всю нашу армію... Це сьогодні неможливо", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що Україна вже йде треком, який паралельний нормандському формату і мінському процесу по Донбасу. Але результатів поки немає.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба днями говорив, що Україна не планує наступальну військову операцію на Донбасі, залишаючись прихильною пошуку дипломатичного рішення.