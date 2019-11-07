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Выводы по отдельным нардепам будут до конца года, - Зеленский

Новости » Политика     07.11.2019 - 18:47
Выводы по отдельным нардепам будут до конца года, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В первую очередь, будет оцениваться статистика голосований депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что до конца года будут сделаны выводы в отношении работы некоторых депутатов фракции "Слуга народа" в Верховной раде. Об этом он сообщил в своем видеоблоге "Зе! Президент" в Youtube.

По его словам, в первую очередь оцениваться будет работа депутатов во время голосования, а уже потом скандалы, в которые они попадали.

"Мы внимательно следим за статистикой. Не только, скажем так, постыдные смски. Они тоже есть, есть постыдные слухи. Но я рад, что пока это только слухи. Есть минусы по поводу статистики голосования того или иного депутата. Мы за всем этим следим, и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года. То есть каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы нужные обществу", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что, по словам Зеленского, разногласия во фракции "Слуга народа" возникают из-за большого количества людей из разных слоев общества. По его словам, что все спорные моменты необходимо решать на внутренних заседаниях фракции.

Также сообщалось, что депутат и глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко во время заседания в Верховной раде вел переписку с девушкой из сферы интимных услуг. После публикации переписки, Яременко написал заявление об уходе с поста главы комитета.

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