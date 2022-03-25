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Зеленский об исчезновении Шойгу: может, он лично посетил Чернобаевку?

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в течение более чем двух недель уже не появляется в публичном пространстве. Президент Украины Владимир Зеленский в шутку предположил, что министр мог посетить Чернобаевку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

"Наши героические Вооруженные Силы, за уходящую неделю, нанесли врагу мощные удары. Заметных потерь. Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?", - отметил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские СМИ заметили исчезновение Шойгу из публичного пространства. Министра не видели с 11 марта.

Также только вчера, наши защитники в десятый раз разбили оккупантов на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.

Напомним, ранее российские СМИ заметили исчезновение министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он не появлялся на публике с 11 марта.

Война России против Украины длится тридцать дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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