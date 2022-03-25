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Зеленський про зникнення Шойгу: може він особисто відвідав Чорнобаївку?

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу протягом більше ніж двох тижні вже не з'являється у публічному просторі. Президент України Володимир Зеленський жартома припустив, що міністр міг відвідати Чорнобаївку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.

"Наші героїчні Збройні Сили, за тиждень, що минає, завдали ворогу потужних ударів. Помітних втрат. Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії. Цікаво, може, і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?", - відзначив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські ЗМІ помітили зникнення Шойгу з публічного простору. Міністра не бачили з 11 березня.

Також лише вчора, наші захисники вдесяте розбили окупантів на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ помітили зникнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Він не з'являвся на публіці з 11 березня.

Війна Росії проти України триває тридцять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяУкраїнаСергей Шойгу