Зеленський ініціював продовження мобілізації та воєнного стану

10:42 27.04.2026 Пн
2 хв
До коли можуть продовжити мобілізацію та воєнний стан?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроекти про продовження мобілізації та воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Читайте також: Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили: до якої дати

Таким чином, йдеться про два законопроекти – 15197 та 15198, які повинні затвердити відповідні укази глави держави.

"Затвердити указ президента України від 27 квітня 2026 року № 343/2026 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації". Цей Закон негайно оголошується через медіа та набирає чинності з 4 травня 2026 року", - йдеться у тексті законопроекту.

Зазначається, що після прийняття законопроектів у ВР та їх підписання президентом, мобілізація та воєнний стан будуть продовжені на 90 днів – відповідно до 2 серпня.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан - це спеціальний правовий режим, запроваджений після початку повномасштабної агресії Росії. Його введення зумовлене загрозою незалежності та територіальній цілісності України внаслідок збройного нападу або реальної небезпеки його здійснення.

Цей режим передбачає розширення повноважень органів державної влади, військового командування, місцевих адміністрацій і органів самоврядування, що необхідно для ефективного реагування на загрози та відсічі збройної агресії.

Кого можуть мобілізувати

Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку та не є заброньованими.

Громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані лише у визначених випадках:

  • якщо вони є офіцерами запасу;
  • якщо пройшли строкову військову службу.

Інші громадяни цієї вікової категорії можуть долучитися до війська добровільно, уклавши контракт.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені до робіт із забезпечення оборони держави добровільно у воєнний час.

Продовження мобілізації та воєнного стану в Україні

Нагадаємо, минулого разу продовження мобілізації та воєнного стану було оголошено 26 січня. Згідно з ухваленими рішеннями, воєнний стан і мобілізацію продовжили до 4 травня 2026 року.

Нинішнє рішення стане 19-м голосуванням парламенту щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВторгнення Росії до УкраїниМобілізація в Україні