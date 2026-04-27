Зеленський ініціював продовження мобілізації та воєнного стану

Таким чином, йдеться про два законопроекти – 15197 та 15198, які повинні затвердити відповідні укази глави держави.

"Затвердити указ президента України від 27 квітня 2026 року № 343/2026 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації". Цей Закон негайно оголошується через медіа та набирає чинності з 4 травня 2026 року", - йдеться у тексті законопроекту.

Зазначається, що після прийняття законопроектів у ВР та їх підписання президентом, мобілізація та воєнний стан будуть продовжені на 90 днів – відповідно до 2 серпня.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан - це спеціальний правовий режим, запроваджений після початку повномасштабної агресії Росії. Його введення зумовлене загрозою незалежності та територіальній цілісності України внаслідок збройного нападу або реальної небезпеки його здійснення.

Цей режим передбачає розширення повноважень органів державної влади, військового командування, місцевих адміністрацій і органів самоврядування, що необхідно для ефективного реагування на загрози та відсічі збройної агресії.

Кого можуть мобілізувати

Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку та не є заброньованими.

Громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані лише у визначених випадках:

якщо вони є офіцерами запасу;

якщо пройшли строкову військову службу.

Інші громадяни цієї вікової категорії можуть долучитися до війська добровільно, уклавши контракт.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені до робіт із забезпечення оборони держави добровільно у воєнний час.