40 лет Чернобылю Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский инициировал продление мобилизации и военного положения

10:42 27.04.2026 Пн
2 мин
До когда могут продлить мобилизацию и военное положение?
aimg Константин Широкун
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Таким образом, речь идет о двух законопроектах - 15197 и 15198, которые должны утвердить соответствующие указы главы государства.

"Утвердить указ президента Украины от 27 апреля 2026 года № 343/2026 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". Этот Закон немедленно объявляется через медиа и вступает в силу с 4 мая 2026 года", - говорится в тексте законопроекта.

Отмечается, что после принятия законопроектов в ВР и их подписания президентом, мобилизация и военное положение будут продлены на 90 дней - соответственно до 2 августа.

Что такое военное положение

Военное положение - это специальный правовой режим, введенный после начала полномасштабной агрессии России. Его введение обусловлено угрозой независимости и территориальной целостности Украины в результате вооруженного нападения или реальной опасности его осуществления.

Этот режим предусматривает расширение полномочий органов государственной власти, военного командования, местных администраций и органов самоуправления, что необходимо для эффективного реагирования на угрозы и отпора вооруженной агрессии.

Кого могут мобилизовать

Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не являются забронированными.

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы только в определенных случаях:

  • если они являются офицерами запаса;
  • если прошли срочную военную службу.

Другие граждане этой возрастной категории могут присоединиться к войску добровольно, заключив контракт.

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к работам по обеспечению обороны государства добровольно в военное время.

Продолжение мобилизации и военного положения в Украине

Напомним, в прошлый раз продление мобилизации и военного положения было объявлено 26 января. Согласно принятым решениям, военное положение и мобилизацию продлили до 4 мая 2026 года.

Нынешнее решение станет 19-м голосованием парламента о продлении военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной агрессии России против Украины.

