Зеленский инициировал продление мобилизации и военного положения

Таким образом, речь идет о двух законопроектах - 15197 и 15198, которые должны утвердить соответствующие указы главы государства.

"Утвердить указ президента Украины от 27 апреля 2026 года № 343/2026 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". Этот Закон немедленно объявляется через медиа и вступает в силу с 4 мая 2026 года", - говорится в тексте законопроекта.

Отмечается, что после принятия законопроектов в ВР и их подписания президентом, мобилизация и военное положение будут продлены на 90 дней - соответственно до 2 августа.

Что такое военное положение

Военное положение - это специальный правовой режим, введенный после начала полномасштабной агрессии России. Его введение обусловлено угрозой независимости и территориальной целостности Украины в результате вооруженного нападения или реальной опасности его осуществления.

Этот режим предусматривает расширение полномочий органов государственной власти, военного командования, местных администраций и органов самоуправления, что необходимо для эффективного реагирования на угрозы и отпора вооруженной агрессии.

Кого могут мобилизовать

Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не являются забронированными.

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы только в определенных случаях:

если они являются офицерами запаса;

если прошли срочную военную службу.

Другие граждане этой возрастной категории могут присоединиться к войску добровольно, заключив контракт.

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к работам по обеспечению обороны государства добровольно в военное время.