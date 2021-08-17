Зеленский инициировал заседание Рады для утверждения Большого герба

Президент Владимир Зеленский инициировал внеочередную сессию Верховной рады Украины. Глава государства хочет, чтобы народные депутаты рассмотрели вопрос утверждения Большого герба Украины.
Об этом РБК-Украина сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Да, президент уже направил письмо главе ВР с просьбой созвать внеочередную сессию и рассмотреть там законопроект о Большом гербе. Комитет рассмотрел этот проект еще до окончания сессии парламента, поэтому решение комитета готов, он был одобрен, поэтому документ может выноситься в зал", - сообщила она.
Нардеп допускает, что на заседании предложенный президентом законопроект будет одобрен только в первом чтении, а не в целом.
"В первом чтении достаточно 226 голосов, а в целом - 300 голосов. Я думаю, что будет понятно ближе ко дню проведения, будет ли оно голосоваться в целом, или только в первом чтении", - пояснила она.
Дату проведения должен объявить спикер парламента, но ожидается, что это будет 23 или 24 августа, поскольку в эти дни уже планировалось заседание Рады.
Напомним, с изображением Большого герба Украины и законопроектом можно ознакомиться в материале РБК-Украина.