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Зеленський ініціював засідання Ради для затвердження Великого герба

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський ініціював позачергову сесію Верховної ради України. Глава держави хоче, щоб народні депутати розглянули питання затвердження Великого гербу України.

Про це РБК-Україна сказала заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Так, президент уже надіслав листа до голови ВР з проханням скликати позачергову сесію і розглянути там законопроект про Великий герб. Комітет розглянув цей проект ще до завершення сесії парламенту, тому рішення комітету готове, він був схвалений, тому документ може виноситися в зал", - повідомила вона.

Нардеп допускає, що на засіданні запропонований президентом законопроект буде схвалений тільки у першому читанні, а не в цілому.

"В першому читанні достатньо 226 голосів, а в цілому - 300 голосів. Я думаю, що буде зрозуміло ближче до дня проведення, чи буде воно голосуватися в цілому, чи тільки в першому читанні", - пояснила вона.

Дату проведення має оголосити спікер парламенту, але очікується, що це буде 23 або 24 серпня, оскільки в ці дні вже планувалося засідання Ради.

Нагадаємо, з виглядом Великого герба України та законопроектом можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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