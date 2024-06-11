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Зеленський про ілюзію могутності РФ: не буває стін, які не падають

Україна, Вівторок 11 червня 2024 16:33
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Зеленський про ілюзію могутності РФ: не буває стін, які не падають Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Нині декому здається, що російський диктатор Володимир Путін матиме владу вічно і війна триватиме так само довго, однак це не так.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час його виступу у Бундестазі.

"Напевно ви пам'ятаєте, що всього лише за рік-два до падіння Берлінської стіни ніхто не передбачав як швидко це може статися. Декому здавалося, що стіна назавжди, але її не стало. І це залежало від лідерства, лідерства політиків та від волі людей. Тільки від цього", - сказав президент.

Він наголосив, що так самі і зараз декому здається, що Путін назавжди й що війні немає кінця. Але це не так.

"Все це ілюзія, яку можна розвіяти лідерством...Чи є в нас з вами якась інша мета окрім миру? Ні. Чи є у нас якась інша континентальна мрія, окрім мирної Європи? Ні. Чи є у нас якийсь інший обов'язок, окрім захисту наших народів, нашої Європи та міжнародного порядку, який базується на правилах? Ні", - підкреслив глава держави.

Зеленський зауважив, що це у Російської Федерації нині є інші цілі та мрії.

"Вона одна проти всіх нас. І саме тому ми всі повинні разом примусити її змінитися. І це важливо, бо не буває стін, які не падають", - зауважив він.

Нагадаємо, що 11-12 червня у Берліні проходить конференція з відновлення України.

Ми повідомляли, що раніше сьогодні президент заявив, що Російська Федерація буде змушена шукати шлях до справжнього миру лише тоді, коли її обмежать в можливості тероризувати сусідів.

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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