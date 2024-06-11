ua en ru
Вт, 11 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский об иллюзии могущества РФ: не бывает стен, которые не падают

Украина, Вторник 11 июня 2024 16:33
UA EN RU
Зеленский об иллюзии могущества РФ: не бывает стен, которые не падают Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сейчас некоторым кажется, что российский диктатор Владимир Путин будет иметь власть вечно и война будет продолжаться так же долго, однако это не так.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время его выступления в Бундестаге.

"Наверняка вы помните, что всего лишь за год-два до падения Берлинской стены никто не предвидел как быстро это может произойти. Некоторым казалось, что стена навсегда, но ее не стало. И это зависело от лидерства, лидерства политиков и от воли людей. Только от этого", - сказал президент.

Он подчеркнул, что так же и сейчас некоторым кажется, что Путин навсегда и что войне нет конца. Но это не так.

"Все это иллюзия, которую можно развеять лидерством... Есть ли у нас с вами какая-то другая цель кроме мира? Нет. Есть ли у нас какая-то другая континентальная мечта, кроме мирной Европы? Нет. Есть ли у нас какой-то другой долг, кроме защиты наших народов, нашей Европы и международного порядка, который базируется на правилах? Нет", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что это у Российской Федерации сейчас есть другие цели и мечты.

"Она одна против всех нас. И именно поэтому мы все должны вместе заставить ее измениться. И это важно, потому что не бывает стен, которые не падают", - отметил он.

Напомним, что 11-12 июня в Берлине проходит конференция по восстановлению Украины.

Ранее сегодня президент заявил, что Российская Федерация будет вынуждена искать путь к настоящему миру только тогда, когда ее ограничат в возможности терроризировать соседей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация
NEWS
Саммит мира по Украине. Кто из мировых лидеров приедет в Швейцарию, а кого точно не будет
Саммит мира по Украине. Кто из мировых лидеров приедет в Швейцарию, а кого точно не будет
DAILY
"За эти деньги в Сомали я был бы королем". Как Россия вербует иностранцев на войну в Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "За эти деньги в Сомали я был бы королем". Как Россия вербует иностранцев на войну в Украине