Зеленський - союзникам: давайте забезпечимо блекаут терору РФ і Путін шукатиме шлях до миру

Російська Федерація буде змушена шукати шлях до справжнього миру лише тоді, коли її обмежать в можливості тероризувати сусідів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як відзначив президент, війна продовжується лише тому, що російський диктатор Володимир Путін має можливість продовжувати терор, удари й вести бойові дії загалом.

"Як тільки російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру. Бо це ключова перевага Путіна: ракетні удари, керовані авіабомби, ударні дрони", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна та її союзники повинні "забезпечити блекаут російському терору", аби досягти справжнього миру.

Війна з Росією

Як відзначав нещодавно президент, війна з Російською Федерацією триватиме до перемоги України. Водночас ворог може прискорити її завершення, якщо покине тимчасово окуповані території.

Варто також нагадати й те, що Зеленський підтримав рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України щодо неможливості переговорів із диктатором Путіним. Якщо Росія бажає повернутись до діалогу, вона повинна повністю покинути територію України, змінити політичну еліту, визнати воєнні злочини та видати організаторів війни для трибуналу.

Також незабаром на території Швейцарії пройде саміт миру під час якого країни та організації обговорять українську формулу миру, яка повинна посприяти завершенню війни на справедливих для України умовах.