Зеленський і Трюдо обговорили наслідки атаки на Полтаву та посилення ППО України

За словами Зеленського, під час розмови з Трюдо він розповів йому про рятувальну операцію після російського обстрілу Полтави. Прем’єр-міністр Канади висловив співчуття родинам загиблих і всьому українському народові.

"Обговорили продовження оборонної співпраці між Україною та Канадою. Розповів про поточні потреби наших Сил оборони, серед яких додаткові системи ППО та броньована техніка", - написав Зеленський.

Вони також обговорили спільну роботу в межах коаліції дронів та на реалізації двосторонньої безпекової угоди, підписаної 24 лютого поточного року.

"Закликав прем’єр-міністра Канади посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу та відповідних засобів для ударів по військових об’єктах на території країни-агресора", - заявив Зеленський.

Раніше ми писали, що в середині червня прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна надасть Україні понад 15 млн доларів на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Детально про те, яку допомогу Канада надавала Україні з початку вторгнення - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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