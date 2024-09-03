Зеленский и Трюдо обсудили последствия атаки на Полтаву и усиление ПВО Украины

По словам Зеленского, во время разговора с Трюдо он рассказал ему о спасательной операции после российского обстрела Полтавы. Премьер-министр Канады выразил соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу.

"Обсудили продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и Канадой. Рассказал о текущих потребностях наших сил обороны, среди которых дополнительные системы ПВО и бронированная техника", - написал Зеленский.

Они также обсудили совместную работу в рамках коалиции дронов и реализации двустороннего соглашения о безопасности, подписанного 24 февраля текущего года.

"Призвал премьер-министра Канады усилить адвокацию среди партнеров по предоставлению Украине разрешения и соответствующих средств для ударов по военным объектам на территории страны-агрессора", - заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что в середине июня премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что странапредоставит Украине более 15 млн долларов на восстановление поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

Подробно о том, какую помощь Канада оказывала Украине с начала вторжения – читайте в материале РБК-Украина.

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