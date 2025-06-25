Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці

Про початок зустрічі лідерів повідомило "Суспільне" о 15:59.

Станом на 16:10 про початок зустрічі повідомила низка засобів масової інформації. Прес-секретар президента України Сергій Никифоров також підтвердив, що зустріч лідерів розпочалася. Наразі ні подробиць, ні трансляції немає.

Оновлено на 16:45

Як повідомило "Суспільне", зустріч президентів тривала майже 50 хвилин і вже завершилася. Також повідомляється, що лідери не спілкувалися із пресою, хоча така зустріч була запланована.

Оновлено на 16:55

Президент Зеленський назвав зустріч з Трампом тривалою та змістовною. За його словами, лідери "охопили всі дійсно значимі питання".

"Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі - згодом", - написав він.

Тема зустрічі Зеленського і Трампа

Перед зустріччю обидва лідери заявляли про плани її провести. Зокрема, перед сьогоднішнім початком безпосередньо сесії саміту НАТО Трамп назвав Зеленського "хорошим хлопцем" та зазначив, що вони обговорять Україну.

"Ми обговоримо його труднощі, трохи складнощів. Зеленський - хороший хлопець. Я маю на увазі, що зустрінуся з ним сьогодні. Не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну. Так. Здається, це найімовірніше", - сказав президент США. Глава Білого дому також розповів, що неодноразово розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним, який запропонував допомогу в питанні конфлікту між Іраном та Ізраїлем, але її Трамп відкинув. "Добре, сказав я, зробіть мені послугу, допоможіть нам щодо Росії, не щодо Ірану, але він (Путін, - ред.) був дуже приємним. Ми поговоримо (з Зеленським, - ред.) про це, ми поговоримо. Я думаю, що прогрес досягається", - додав Трамп.

Чому лідери так і не зустрілися на G7

Раніше очікувалося, що Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті "Великої сімки" (G7) у Канаді, який проходив 16-17 червня. Як розповідав президент України, він планував обговорити з американським колегою питання постачання Україні озброєння.

Як зазначав Зеленський, йдеться не про "нову допомогу" від Сполучених Штатів, а про закупівлю зброї.

Однак тоді Трамп вирішив екстрено перервати свою участь у саміті G7. У Білому домі пояснили, що президент США вирішив поїхати раніше через ситуацію на Близькому Сході.

Втім, за кілька днів до G7 президент США спілкувався телефоном з очільником Кремля. Головним чином розмова була зосереджена навколо конфлікту Ізраїля та Ірану, але також говорили про війну в Україні, зокрема про обміни полоненими та продовження переговорного процесу.

Зустріч на похороні Папи Римського

Переговори Зеленського і Трампа в Гаазі відбуваються через два місяці після їх попередньої зустрічі.

Минулого разу президенти України та США спілкувалися 26 квітня 2025 у Ватикані на церемонії похорону Папи Римського Франциска.

Ця була неформальна розмова, яка тривала близько 15 хвилин. Володимир Зеленський назвав її "хорошою" та "дуже символічною", а також потенційно історичною, якщо будуть досягнуті спільні результати.

Обговорювалися питання додаткових поставок зброї Україні, зокрема ППО, припинення вогню та досягнення тривалого миру.

Фото: розмова Трампа і Зеленського у Ватикані (GettyImages)

За словами Дональда Трампа, його розмова із Володимиром Зеленським була "прекрасною" і "моментом розради". Він підкреслив складну ситуацію України та заявив, що "розчарований" російськими ракетними ударами.

Після цієї розмови у своїй соцмережі TruthSocial президент США припустив, що очільник Кремля Володимир Путін обманює його, і не хоче зупиняти війну Росії проти України. Водночас Трамп заявив, що продовжить розмовляти з Путіним.

Тоді ж очільник Білого дому заявив, що його відносини із главою України "ніколи не були поганими", а перепалка в Овальному кабінеті у лютому була лише "суперечкою".

Суперечка в Білому домі

28 лютого 2025 відбулася скандальна зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні.

Зеленський прибув до США з офіційним візитом, метою якого було обговорення подальшої підтримки України, зокрема укладення рамкової угоди щодо українських корисних копалин.

Трамп особисто зустрів Зеленського на порозі, але переговори швидко перейшли у напружену суперечку. Основним приводом для конфлікту стали переговори з Росією щодо чергового перемир'я, а також заяви Трампа про те, що Зеленський "не готовий до миру".

Фото: суперечка в Овальному кабінеті (GettyImages)

Під час зустрічі Зеленський наголошував на необхідності реальних гарантій безпеки для України і відмови від тиску на Київ щодо поступок Росії. Віце-президент США Джей Ді Венс також приєднався до суперечки, звинувативши Зеленського у неповазі до США.

Внаслідок конфлікту Зеленський достроково покинув Білий дім, а запланована спільна пресконференція була скасована. Трамп у соцмережі TruthSocial заявив, що Зеленський може повернутися, коли буде "готовий до миру".