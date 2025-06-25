Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО: все подробности

О начале встречи лидеров сообщило "Суспільне" в 15:59.

По состоянию на 16:10 о начале встречи сообщили ряд средств массовой информации. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров тоже подтвердил, что встреча лидеров началась. На данный момент ни подробностей, ни трансляции нет.

Обновлено на 16:45

Как сообщило "Суспільне", встреча президентов продлилась почти 50 минут и уже завершилась. Также сообщается, что лидеры не общались с прессой, хотя такая встреча была запланирована.

Тема встречи Зеленского и Трампа

Перед встречей оба лидера заявляли о планах ее провести. В частности, перед сегодняшним началом непосредственно сессии саммита НАТО Трамп назвал Зеленского "хорошим парнем" и отметил, что они обсудят Украину.

"Мы обсудим его трудности, немного сложностей. Зеленский - хороший парень. Я имею в виду, что встречусь с ним сегодня. Не знаю. Думаю, мы будем обсуждать Украину. Да. Кажется, это наиболее вероятно", - сказал президент США. Глава Белого дома также рассказал, что неоднократно разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным, который предложил помощь в вопросе конфликта между Ираном и Израилем, но ее Трамп отверг. "Хорошо, сказал я, сделайте мне одолжение, помогите нам по России, не по Ирану, но он (Путин, - ред.) был очень приятным. Мы поговорим (с Зеленским, - ред.) об этом, мы поговорим. Я думаю, что прогресс достигается", - добавил Трамп.

Почему лидеры так и не встретились на G7

Ранее ожидалось, что Трамп и Зеленский встретятся на саммите "Большой семерки" (G7) в Канаде, который проходил 16-17 июня. Как рассказывал президент Украины, он планировал обсудить с американским коллегой вопрос поставки Украине вооружения.

Как отмечал Зеленский, речь идет не о "новой помощи" от Соединенных Штатов, а о закупке оружия.

Однако тогда Трамп решил экстренно прервать свое участие в саммите G7. В Белом доме объяснили, что президент США решил поехать раньше из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Впрочем, за несколько дней до G7 президент США общался по телефону с главой Кремля. Главным образом разговор был сосредоточен вокруг конфликта Израиля и Ирана, но также говорили о войне в Украине, в частности об обмене пленными и продолжении переговорного процесса.

Встреча на похоронах Папы Римского

Переговоры Зеленского и Трампа в Гааге проходят через два месяца после их предыдущей встречи.

В прошлый раз президенты Украины и США общались 26 апреля 2025 года в Ватикане на церемонии похорон Папы Римского Франциска.

Это был неформальный разговор, который длился около 15 минут. Владимир Зеленский назвал его "хорошим" и "очень символичным", а также потенциально историческим, если будут достигнуты совместные результаты.

Обсуждались вопросы дополнительных поставок оружия Украине, в частности ПВО, прекращения огня и достижения длительного мира.

Фото: разговор Трампа и Зеленского в Ватикане (GettyImages)

По словам Дональда Трампа, его разговор с Владимиром Зеленским был "прекрасным" и "моментом утешения". Он подчеркнул сложную ситуацию Украины и заявил, что "разочарован" российскими ракетными ударами.

После этого разговора в своей соцсети TruthSocial президент США предположил, что глава Кремля Владимир Путин обманывает его, и не хочет останавливать войну России против Украины. В то же время Трамп заявил, что продолжит разговаривать с Путиным.

Тогда же глава Белого дома заявил, что его отношения с главой Украины "никогда не были плохими", а перепалка в Овальном кабинете в феврале была лишь "спором".

Спор в Белом доме

28 февраля 2025 состоялась скандальная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне.

Зеленский прибыл в США с официальным визитом, целью которого было обсуждение дальнейшей поддержки Украины, в частности заключение рамочного соглашения по украинским полезным ископаемым.

Трамп лично встретил Зеленского на пороге, но переговоры быстро перешли в напряженный спор. Основным поводом для конфликта стали переговоры с Россией об очередном перемирии, а также заявления Трампа о том, что Зеленский "не готов к миру".

Фото: спор в Овальном кабинете (GettyImages)

Во время встречи Зеленский подчеркивал необходимость реальных гарантий безопасности для Украины и отказа от давления на Киев относительно уступок России. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также присоединился к спору, обвинив Зеленского в неуважении к США.

В результате конфликта Зеленский досрочно покинул Белый дом, а запланированная совместная пресс-конференция была отменена. Трамп в соцсети TruthSocial заявил, что Зеленский может вернуться, когда будет "готов к миру".