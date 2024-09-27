Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку: що відомо

Крім того, Трамп похвалився "хорошими стосунками" з російським диктатором Володимиром Путіним, що, на його думку, допоможе йому завершити війну в Україні. У відповідь на це Зеленський сказав, що сподівається, що з ним у Трампа стосунки кращі, ніж з Путіним.

Зазначимо, що напередодні у Трампа говорили, що він не зустрінеться з Зеленським під час його візиту до Штатів. Втім, сам кандидат у президенти США повідомив, що все ж зустрінеться в п'ятницю з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

"Президент Зеленський попросив зустрітися зі мною, і я зустрінуся з ним завтра вранці близько 9:45 (16:45 за київським часом - ред.) у Trump Tower. Це ганьба, що відбувається в Україні. Стільки смертей, стільки руйнувань, це жахливо", - сказав Трамп.

При цьому він виклав на своєму блозі у своїй соцмережі Truth Social листа, нібито отриманого від заступника посла України в США. У ньому від імені Зеленського висловлюється прохання зустрітися особисто.

Паралельно цьому видання "Голос Америки" написало, що український лідер продовжив свій візит до США ще на добу.

Випади Трампа в бік Зеленського

Нагадаємо, що в останні дні Трамп загострив свою критику на адресу українського президента. Особливо після невдоволення республіканців через відвідування Зеленським заводу з виробництва снарядів у Пенсильванії, на який не запросили жодного представника Республіканської партії. Це у команді Трампа трактували як "втручання у виборчий процес США", що дало йому лише привід для посилення критики в бік України.

Крім того, ексочільник Білого дому останніми місяцями активно критикував й адміністрацію президента Джо Байдена за військову допомогу Києву та неодноразово заявляв, що у разі обрання президентом "змусить Зеленського сісти за стіл переговорів із Путіним".

Втім, Зеленський в нещодавньому інтерв'ю The New Yorker відкинув хизування Трампа про те, що він нібито міг би швидко домовитися про рішення. Також він сказав, що він відчуває, що "Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він може думати, що знає, як".

Також він відкинув "мирний план", представленим соратником Трампа, кандидатом у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венсом, назвавши його "жахливою ідеєю, що може призвести до глобального протистояння".

Натомість український лідер представить Трампу свій план перемоги, який покликаний спрацювати за швидкого реагування союзників.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, що з 22 вересня президент України Володимир Зеленський перебуває із візитом в США. Він вже встиг провести десятки зустрічей із лідерами країн і керівниками урядів, із конгресменами, суспільними лідерами Америки.

Він взяв участь у Саміті майбутнього, засіданні Радбезу ООН та Генасамблеї ООН. Також Зеленський провів окремі зустрічі із президентом США Джо Байденом та віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка балотується на пост президента від демократів. Він представив їм мирний план України щодо закінчення війни.

Також під час візиту Зеленського Байден оголосив про надання Києву нової військової допомоги на суму майже 8 мільярдів доларів, куди зокрема увійшли крилаті далекобійні авіабомби JSOW, додаткова батарея Patriot тощо.

Сам очільник Білого дому запевнив українського колегу у незмінній підтримці з боку союзників.