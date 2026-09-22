Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку: перші подробиці

Що сказали Зеленський і Трамп

На початку зустрічі Трамп прокоментував українські удари по російських НПЗ. За його словами, він буде про це говорити з Зеленським, бо це впливає на ціни на пальне.

Водночас Зеленський висловив сподівання, що війну вдасться завершити до зими, і що Трамп допоможе в цьому.

На запитання, чи погодиться Путін зустрітися у Маямі на саміті G20, Трамп відповів: "Я не знаю, чи він погодиться, але він хоче закінчити війну. Вони обоє (разом із Зеленським - ред.) хочуть завершити війну".

Також Трамп додав, що сьогодні є добра нагода укласти угоду між Україною та РФ. На його думку, в російських інтересах - завершити війну, адже є два варіанти: один поганий, інший - приведе до величі.

Що передувало зустрічі

Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН. Президент України анонсував близько 20 зустрічей із представниками США, європейськими лідерами, керівниками міжнародних організацій, американських компаній та аналітичних центрів.

Також глава держави повідомляв про підготовлену до підписання нову Drone Deal. Серед пріоритетів української сторони він назвав наближення миру, захист життя людей, посилення ППО та конкретні безпекові й деескалаційні пропозиції.

Енергетичне питання

Однією з тем переговорів має стати можливе взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

Як розповів РБК-Україна поінформований співрозмовник, головна увага під час переговорів Зеленського і Трампа буде приділена енергетичній деескалації.

Напередодні зустрічі Трамп заявив, що Росія "на жаль, втратила контроль над своєю дизельною нафтовидобувною промисловістю" через війну проти України. За його словами, значна кількість російських НПЗ була уражена та щонайменше тимчасово виведена з роботи.

Трамп також заявив, що війну проти України необхідно припинити.

Президент США раніше закликав Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, пов'язуючи їх із ситуацією на світовому паливному ринку. За даними Axios, під час телефонної розмови 20 вересня американський президент неодноразово порушував це питання.

Зеленський зі свого боку заявляв, що Україна готова до деескалаційних кроків за умови взаємності - зокрема, припинення російських атак на українську енергетику та критичну інфраструктуру.

Що відомо про попередню зустріч

До нинішніх переговорів Зеленський і Трамп востаннє зустрічалися "за зачиненими дверима" 28 липня 2026 року у Білому домі. Тоді розмова тривала близько години. Серед тем були дипломатичний процес та можливість виробництва в Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Також президенти зустрічалися 8 липня 2026 року на полях саміту НАТО в Анкарі.