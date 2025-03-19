Подоляк розповів, що Зеленський обговорить із Трампом
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп сьогодні, 19 березня, проведуть телефонну розмову. Вони обговорять переговори американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Трамп передасть своє бачення ситуації, президент України аргументовано підкреслить своє бачення ситуації, вони обміняються цими думками, проговорять ключові аспекти щодо України, які проговорювалися в телефонній розмові Путін-Трамп", - розповів Подоляк.
За його словами, після переговорів Україна продовжить синхронізувати свою позицію з США.
Радник керівника ОП вважає, що Трамп не буде тиснути тільки на Україну та Європу.
"Без тиску на Росію нічого не буде. І це досить скоро буде очевидно", - додав він.
Переговори Зеленського і Трампа
Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, президент України Володимир Зеленський заявив, що він поспілкується з президентом США Дональдом Трампом.
Такі переговори відбудуться після дзвінка Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, під час якого вони обговорювали врегулювання війни Росії проти України.
Під час переговорів Путін і Трамп домовилися створити експертні команди, які працюватимуть над завершенням війни. Також глава Кремля погодився припинити удари по українській енергетиці.
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