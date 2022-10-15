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Зеленський: і сто тисяч загиблих росіян не спонукатимуть Кремль про щось задуматись

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Субота 15 жовтня 2022 20:56
Зеленський: і сто тисяч загиблих росіян не спонукатимуть Кремль про щось задуматись Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталії Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Загибель навіть ста тисяч росіян не змусить владу РФ задуматись про необхідність закінчення війни проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він зазначив, що загальні втрати російської армії тільки вбитими вже наближаються до 65 тисяч. Президент підкреслив, що стільки росіян віддали своє життя за можливість "купки людей у Кремлі ігнорувати реальність".

"І по тому, як триває російська "могилізація", можна сказати, що і сто тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматись", - сказав він.

Зеленський зазначив, що шлях до миру прокладають реальні перемоги України та реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу - захист санкціями і допомогою Україні. Тільки повне витіснення загарбників з українських територій й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста наближає настання миру.

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін спробував виправдати мобілізацію в Росії і заявив, що вона закінчиться через два тижні.

Окрім того, генерал Ходжес спрогнозував, як зима вплине на хід війни в Україні.

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