Зеленський: і сто тисяч загиблих росіян не спонукатимуть Кремль про щось задуматись

Загибель навіть ста тисяч росіян не змусить владу РФ задуматись про необхідність закінчення війни проти України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні .

Він зазначив, що загальні втрати російської армії тільки вбитими вже наближаються до 65 тисяч. Президент підкреслив, що стільки росіян віддали своє життя за можливість "купки людей у Кремлі ігнорувати реальність".

"І по тому, як триває російська "могилізація", можна сказати, що і сто тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматись", - сказав він.

Зеленський зазначив, що шлях до миру прокладають реальні перемоги України та реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу - захист санкціями і допомогою Україні. Тільки повне витіснення загарбників з українських територій й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста наближає настання миру.