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Зеленский: и сто тысяч погибших россиян не побудят Кремль о чем-то задуматься

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Суббота 15 октября 2022 20:56
Зеленский: и сто тысяч погибших россиян не побудят Кремль о чем-то задуматься Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталии Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Гибель даже ста тысяч россиян не заставит власти РФ задуматься о необходимости окончания войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Он отметил, что общие потери российской армии только убитыми уже приближаются к 65 тысячам. Президент подчеркнул, что столько россиян отдали свою жизнь за возможность "кучки людей в Кремле игнорировать реальность".

"И судя по тому, как идет российская "могилизация", можно сказать, что и сто тысяч погибших граждан России не побудят Кремль о чем-то задуматься", - сказал он.

Зеленский отметил, что путь к миру прокладывают реальные победы Украины и реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа - защита санкциями и помощью Украины. Только полное вытеснение захватчиков с украинских территорий и демонтаж агрессивных возможностей террористского государства приближает наступление мира.

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин попытался оправдать мобилизацию в России и заявил, что она закончится через две недели.

Кроме того, генерал Ходжес спрогнозировал, как зима повлияет на ход войны в Украине.

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