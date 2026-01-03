Зеленський і Стармер обговорили долю заморожених коштів від продажу "Челсі"

"Хороша розмова з Кіром Стармером. І про те, як зараз діяти далі в дипломатії, і про те, як разом досягти більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною", - повідомив Зеленський.

За його словами, під час розмови обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, які відбудеться вже незабаром.

"Також дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки - сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також з американською стороною", - додав президент.

Зеленський та Стармер також обговорили необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу футбольного клубу "Челсі".

"Це два з половиною мільярди фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів", - зазначив президент.