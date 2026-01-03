Зеленский и Стармер обсудили судьбу замороженных средств от продажи "Челси"

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обсудили, в частности, судьбу замороженных средств от продажи футбольного клуба "Челси".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Хороший разговор с Киром Стармером. И о том, как сейчас действовать дальше в дипломатии, и о том, как вместе достичь большей справедливости, учитывая все, что принесла Россия войной", - сообщил Зеленский.
По его словам, во время разговора обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров, которые состоится уже вскоре.
"Также очень продуктивно работают советники по вопросам национальной безопасности - сегодня активный день, и 18 участников из Европы участвуют в совместной работе. Координируемся также с американской стороной", - добавил президент.
Зеленский и Стармер также обсудили необходимость справедливого решения относительно замороженных средств от продажи футбольного клуба "Челси".
"Это два с половиной миллиарда фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов", - отметил президент.
Напомним, российский олигарх Роман Абрамович приобрел футбольный клуб "Челси" летом 2003 года, но в 2022 году, после нападения России на Украину, его отстранили от должности директора из-за санкций и связей с главой Кремля Владимиром Путиным.
Миллиардер объявил о продаже "Челси" в начале марта 2022 года и в мае продал футбольный клуб за 5,4 млрд долларов. Он предложил создать благотворительный фонд, все чистые доходы от которого будут переданы жертвам войны в Украине.
Абрамович получил лицензию от британского правительства на продажу "Челси" при условии, что средства будут потрачены на поддержку жертв войны в Украине.
Сейчас средства от продажи клуба заморожены на банковском счете компании Fordstam Ltd, бывшей материнской структуры "Челси", которая принадлежит Абрамовичу.
Британское правительство хотело заключить соглашение с олигархом об использовании миллиардов за "Челси" на гуманитарную помощь Украине. Позже оно сообщило, что не смогло достичь подобного соглашения с Абрамовичем и теперь подаст на него в суд.
Отметим, что пострадавшие от войны украинцы могут получить менее половины от 3,09 млрд долларов, которые были получены от продажи "Челси".
Также сообщалось, что Абрамовичу грозит судебный иск, если он не передаст Украине деньги от продажи футбольного клуба "Челси".