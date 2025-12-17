Останній шанс для Абрамовича. Британія пригрозила судом через гроші від продажу "Челсі"

Підсанкційному російському мільярдеру Роману Абрамовичу загрожує судовий позов, якщо він не передасть Україні гроші від продажу футбольного клубу "Челсі". Йдеться про 2,5 млрд фунтів стерлінгів (3,09 млрд доларів).

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив британський прем'єр Кір Стармер, якого цитує The Guardian .

Британія видасть інструкції щодо переказу коштів, отриманих від продажу "Челсі", на гуманітарні цілі в Україні. За словами Стармера, для Абрамовича це останній шанс переказати гроші, інакше на нього чекатиме судовий позов.

"Моє повідомлення Абрамовичу таке: час спливає, виконайте взяте на себе зобов'язання і заплатіть зараз. Якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожна копійка дісталася тим, чиє життя було зруйноване незаконною війною Путіна", - наголосив британський прем'єр.

Гроші від продажу "Челсі"

Абрамович придбав футбольний клуб "Челсі" влітку 2003 року, але після повномасштабного вторгнення в Україну його відсторонили від посади директора через санкції та зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним.

Мільярдер оголосив про продаж "Челсі" на початку березня 2022 року і в травні продав футбольний клуб за 5,4 млрд доларів. Він запропонував створити благодійний фонд, усі чисті доходи від угоди якого будуть передані жертвам війни в Україні.

Російський мільярдер отримав ліцензію від британського уряду на продаж "Челсі" за умови, що кошти будуть витрачені на підтримку жертв війни в Україні.

Наразі кошти від продажу клубу заморожені на банківському рахунку компанії Fordstam Ltd, колишньої материнської структури "Челсі", яка належить Абрамовичу.