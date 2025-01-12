ua en ru
Нд, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський про допомогу Придністров'ю: не отримали відповіді

Неділя 12 січня 2025 22:40
UA EN RU
Зеленський про допомогу Придністров'ю: не отримали відповіді Фото: Майя Санду і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Нещодавно у Придністров'ї виникла гуманітарна криза. Україна готова допомогти, зокрема, вугіллям, але відповіді не було.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна на його вечірнє звернення.

Глава держави поінформував, що на цьому тижні у того була розмова з президенткою Молдови Маєю Санду. Вони обговорили, як допомогти Придністров'ю, щоб подолати гуманітарну кризу.

"Ми обговорили, як можна подолати гуманітарну кризу в Придністров’ї. Там через свідомі дії Росії - просто вакуум енергоресурсів. Люди страждають. І це свідомо скеровується Росією, щоб зіпсувати суспільні настрої в Молдові перед виборами. Україна може допомогти вугіллям", - заявив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що Україна поки не бачить відповідної реакції від тих, хто фактично контролює ситуацію на лівому березі Дністра - у Придністров'ї.

"Якщо вони підіграють Росії, це одна справа, зовсім інша справа, якщо вони дійсно хочуть допомогти людям у Придністров’ї. З нашого боку готовність є", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу в Європу. Це зі свого боку позначилося на Придністров'ї, оскільки в регіоні виникли проблеми зі світлом, газом, теплом і навіть водою.

Зазначимо, що в регіоні розташована електростанція, яка виробляє електроенергію за допомогою газу або вугілля. Оскільки транзит газу припиниться, виробляти подачу світла залишається лише другого компонента, але й тут є проблема. Тиждень тому в уряді Молдови повідомили, що запасів вугілля Придністров'ю вистачить лише до кінця січня, а не на 50 днів, як заявлялося раніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Мая Санду
NEWS
"Хочу жити в Україні". З'явилось відео допиту полонених солдатів КНДР
"Хочу жити в Україні". З'явилось відео допиту полонених солдатів КНДР
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію