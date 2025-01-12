Зеленський про допомогу Придністров'ю: не отримали відповіді
Нещодавно у Придністров'ї виникла гуманітарна криза. Україна готова допомогти, зокрема, вугіллям, але відповіді не було.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна на його вечірнє звернення.
Глава держави поінформував, що на цьому тижні у того була розмова з президенткою Молдови Маєю Санду. Вони обговорили, як допомогти Придністров'ю, щоб подолати гуманітарну кризу.
"Ми обговорили, як можна подолати гуманітарну кризу в Придністров’ї. Там через свідомі дії Росії - просто вакуум енергоресурсів. Люди страждають. І це свідомо скеровується Росією, щоб зіпсувати суспільні настрої в Молдові перед виборами. Україна може допомогти вугіллям", - заявив Зеленський.
Водночас президент зазначив, що Україна поки не бачить відповідної реакції від тих, хто фактично контролює ситуацію на лівому березі Дністра - у Придністров'ї.
"Якщо вони підіграють Росії, це одна справа, зовсім інша справа, якщо вони дійсно хочуть допомогти людям у Придністров’ї. З нашого боку готовність є", - резюмував глава держави.
Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу в Європу. Це зі свого боку позначилося на Придністров'ї, оскільки в регіоні виникли проблеми зі світлом, газом, теплом і навіть водою.
Зазначимо, що в регіоні розташована електростанція, яка виробляє електроенергію за допомогою газу або вугілля. Оскільки транзит газу припиниться, виробляти подачу світла залишається лише другого компонента, але й тут є проблема. Тиждень тому в уряді Молдови повідомили, що запасів вугілля Придністров'ю вистачить лише до кінця січня, а не на 50 днів, як заявлялося раніше.
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