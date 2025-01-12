Зеленский о помощи Приднестровью: не получили ответа
Недавно в Приднестровье возник гуманитарный кризис. Украина готова помочь, в частности, углем, но ответа не было.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина на его вечернее обращение.
Глава государства проинформировал, что на этой неделе у того был разговор с президентом Молдовы Майей Санду. Они обсудили, как помочь Приднестровью, чтобы преодолеть гуманитарный кризис.
"Мы обсудили, как можно преодолеть гуманитарный кризис в Приднестровье. Там из-за сознательных действий России - просто вакуум энергоресурсов. Люди страдают. И это сознательно направляется Россией, чтобы испортить общественные настроения в Молдове перед выборами. Украина может помочь углем", - заявил Зеленский.
В то же время президент отметил, что Украина пока не видит ответной реакции от тех, кто фактически контролирует ситуацию на левом берегу Днестра - в Приднестровье.
"Если они подыгрывают России, это одно дело, совсем другое дело, если они действительно хотят помочь людям в Приднестровье. С нашей стороны готовность есть", - резюмировал глава государства.
Напомним, что с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу. Это в свою очередь, сказалось на Приднестровье, поскольку в регионе возникли проблемы со светом, газом, теплом и даже водой.
Отметим, что в регионе находится электростанция, которая производит электроэнергию с помощью газа или угля. Поскольку транзит газа прекратится, производить подачу света остается лишь второго компонента, но и тут есть проблема. Неделю назад в правительстве Молдовы сообщили, что запасов угля Приднестровью хватит лишь до конца января, а не на 50 дней, как заявлялось ранее.
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