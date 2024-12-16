Відвідає Єврораду і не тільки: стали відомі деталі візиту Зеленського до Брюсселю

Президент України Володимир Зеленський невдовзі відвідає Брюссель. Там його було запрошено на перше засідання Європейської Ради.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції Ольга Стефанішина на форумі "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни".

"Президента Зеленського запрошено на перше засідання Європейської Ради після призначення її президента. Це дуже важливий для нас сигнал. Фактично немає розділення між Україною і державними членами ЄС. Україна на порядку денному в найвищому. І, звичайно, буде багато питань, які планується обговорити. Зустріч в Парижі, ініціативи Європейської комісії", - розповіла Стефанішина.

За її словами, на цьому засіданні Європейська комісія оголосить стратегічну візію на наступні п'ять років. Це стосуватиметься і розширення, і щодо оборонної політики ЄС.

""Безумовно, президент прийняв запрошення для участі в Єврораді в першу чергу для того, щоб окреслити новому складу європейських інституцій пріоритети європейської інтеграції, взаємодії з ЄС, ролі Європейського Союзу в мирній Європі. І я думаю, що всі цього очікують, тому що він був запрошений в перший же день, коли президент Кошта приступив до своїх обов'язків", - зауважила вона.

Візит Зеленського до Брюсселя

У середу, 18 грудня, президент Володимир Зеленський має відправитись з візитом до Брюсселя. Там новий голова Європейської ради Антоніо Кошта скликає саміт Європейської ради.

За попередніми даними, Зеленський під час візиту зустрінеться з лідерами низки європейських країн та країн НАТО. Ймовірно, на зустрічі буде обговорено питання миротворців в Україні.