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Зеленський і Рютте обговорили, як примусити Росію до миру

Субота 15 лютого 2025 02:39
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Зеленський і Рютте обговорили, як примусити Росію до миру Фото: Володимир Зеленський і Марк Рютте (president.gov.ua)
Автор: Михайло Шилін

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели зустріч на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Український лідер наголосив на необхідністі надійних гарантій безпеки..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал президента.

"Обговорили координацію з країнами-членами Альянсу для формування спільної позиції щодо закінчення війни та примушування Росії до наближення справедливого й тривалого миру. Однією з умов цього мають бути надійні гарантії безпеки для України", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський висловив подяку за підтримку України, проведення в Брюсселі засідань у форматі "Рамштайн" і Ради "Україна - НАТО".

"Ми розраховуємо, що всі ухвалені рішення будуть реалізовані якнайшвидше", - резюмував голова держави.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки (Munich Security Conference, MSC) - це міжнародна платформа для обговорення ключових викликів зовнішньої політики та глобальної безпеки. У 2025 році вона проходить з 14 по 16 лютого.

Раніше Зеленський під час конференції заявив, що США ніколи не бачили й не хотіли Україну в НАТО, і це не лише позиція Дональда Трампа, а політика США загалом.

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Володимир Зеленський НАТО Марк Рютте Мюнхенська конференція з безпеки Війна Росії проти України
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