Зеленський і Рютте обговорили, як примусити Росію до миру

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели зустріч на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Український лідер наголосив на необхідністі надійних гарантій безпеки..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал президента.

"Обговорили координацію з країнами-членами Альянсу для формування спільної позиції щодо закінчення війни та примушування Росії до наближення справедливого й тривалого миру. Однією з умов цього мають бути надійні гарантії безпеки для України", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський висловив подяку за підтримку України, проведення в Брюсселі засідань у форматі "Рамштайн" і Ради "Україна - НАТО".

"Ми розраховуємо, що всі ухвалені рішення будуть реалізовані якнайшвидше", - резюмував голова держави.