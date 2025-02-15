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Зеленский и Рютте обсудили, как принудить Россию к миру

Суббота 15 февраля 2025 02:39
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Зеленский и Рютте обсудили, как принудить Россию к миру Фото: Владимир Зеленский и Марк Рютте (president.gov.ua)
Автор: Михаил Шилин

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Украинский лидер подчеркнул необходимость надежных гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал президента.

"Обсудили координацию со странами-членами Альянса для формирования общей позиции по окончанию войны и принуждения России к приближению справедливого и длительного мира. Одним из условий этого должны быть надежные гарантии безопасности для Украины", - говорится в сообщении.

Также Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины, проведение в Брюсселе заседаний в формате "Рамштайн" и Совета "Украина - НАТО".

"Мы рассчитываем, что все принятые решения будут реализованы как можно быстрее", - резюмировал глава государства.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference, MSC) - это международная платформа для обсуждения ключевых вызовов внешней политики и глобальной безопасности. В 2025 году она проходит с 14 по 16 февраля.

Ранее Зеленский во время конференции заявил, что США никогда не видели и не хотели Украину в НАТО, и это не только позиция Дональда Трампа, а политика США в целом.

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Владимир Зеленский НАТО Марк Рютте Мюнхенская конференция по безопасности Война России против Украины
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