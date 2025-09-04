Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що залишається відданим прагненню мирної угоди між РФ та Україною, попри все більшу невизначеність у цьому питанні. Втім лідери країн "ще не готові" до саміту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Трамп в інтерв'ю описав свою позицію щодо переговорів як "реалістичну та оптимістичну" і додав, що уважно стежить за тим, як сторони успішно справляються з труднощами на шляху до перемовин.
"Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити", - сказав американський лідер.
Також глава Білого дому висловив незадоволення щодо нещодавніх масованих атак РФ по Україні та їх наслідків - зокрема загибелі мирних українців.
"Я думаю, що ми все владнаємо", - сказав він.
За словами Трампа, він думав, що війна РФ проти України "буде однією з найлегших серед тих, які він зупинив".
"Але, схоже, вона виявилася трохи складнішою за деякі інші", - підсумував він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та глава кремля Володимир Путін 16 серпня зустрілись на Алясці. Головною темою саміту стали переговори щодо миру в Україні.
При цьому, як писали західні медіа, Путін висловив ряд своїх умов щодо мирної угоди, серед яких були значні територіальні поступки Києва по чотирьох регіонах України.
18 серпня президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтону з європейськими лідерами. На зустрічі з Трампом вони обговорювали зустріч Зеленського з Путіним і гарантії безпеки для України.
Після саміту Зеленський демонстрував свою готовність і відкритість щодо переговорів з РФ, однак в Кремлі почали шукати причини, щоб зустріч лідерів не відбулась.