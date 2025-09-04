Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп

Трамп в интервью описал свою позицию по переговорам как "реалистичную и оптимистичную" и добавил, что внимательно следит за тем, как стороны успешно справляются с трудностями на пути к переговорам.

"Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то должно произойти, но они еще не готовы. Но что-то должно произойти. Мы собираемся это сделать", - сказал американский лидер.

Также глава Белого дома выразил недовольство относительно недавних массированных атак РФ по Украине и их последствий - в частности гибели мирных украинцев.

"Я думаю, что мы все уладим", - сказал он.

По словам Трампа, он думал, что война РФ против Украины "будет одной из самых легких среди тех, которые он остановил".

"Но, похоже, она оказалась несколько сложнее некоторых других", - подытожил он.