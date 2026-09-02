Трамп: Зеленський і Путін повинні зупинити цю дурну війну

Трамп про війну

На переконання очільника США, президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "повинні зупинити цю дурну війну".

Трамп нагадав. що він зупинив вісім воєн.

"Вісім. Деякі з них вважалися б набагато важчими для зупинення, ніж ця, і я домігся їх зупинити", - уточнив він.

Проте, на його думку, закінченню війни Росії проти України заважає ворожнеча між главами держав.

Також Трамп зазначив, що США хочуть мати "добрі стосунки з Росією, Україною, з усіма", бо це гарно для бізнесу.

"У Росії чудова земля, дуже цінна земля, багато хорошого відбувається", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп пояснив рішення Вашингтона запросити главу Мінфіну Росії Антона Силуанова на зустріч G20, попри війну РФ проти України. За словами президента США, Вашингтон прагне підтримувати стосунки з усіма країнами.