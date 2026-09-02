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Трамп: Зеленський і Путін повинні зупинити цю дурну війну

22:09 02.09.2026 Ср
2 хв
США знову проголосили миротворчий меседж
aimg Олена Бджола
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Закінчення війни Росії проти України неодмінно повинно відбутися. Проте однією з причин продовження конфлікту можуть бути відносини лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, передає The White House в Х.

Трамп про війну

На переконання очільника США, президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "повинні зупинити цю дурну війну".

Трамп нагадав. що він зупинив вісім воєн.

"Вісім. Деякі з них вважалися б набагато важчими для зупинення, ніж ця, і я домігся їх зупинити", - уточнив він.

Проте, на його думку, закінченню війни Росії проти України заважає ворожнеча між главами держав.

Також Трамп зазначив, що США хочуть мати "добрі стосунки з Росією, Україною, з усіма", бо це гарно для бізнесу.

"У Росії чудова земля, дуже цінна земля, багато хорошого відбувається", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп пояснив рішення Вашингтона запросити главу Мінфіну Росії Антона Силуанова на зустріч G20, попри війну РФ проти України. За словами президента США, Вашингтон прагне підтримувати стосунки з усіма країнами.

Також повідомлялося, що Трампа не турбує напад Росії на країни НАТО. Так він відповів на хвилювання союзників на тлі таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Крім того, Трамп заявив, що візит директора ЦРУ до Росії має напіврутинний характер. За його словами, поїздка не пов'язана з припущеннями про можливі дії Кремля проти країн НАТО.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаДональд ТрампВійна Росії проти України