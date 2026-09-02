Трамп: Зеленский и Путин должны остановить эту глупую войну

Трамп о войне

По мнению главы США, президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "должны остановить эту глупую войну".

Трамп напомнил. что он остановил восемь войн.

"Восемь. Некоторые из них считались бы намного более тяжелыми для остановки, чем эта, и я добился их остановить", - уточнил он.

Однако, по его мнению, окончанию войны России против Украины мешает вражда между главами государств.

Также Трамп отметил, что США хотят иметь "хорошие отношения с Россией, Украиной, со всеми", потому что это хорошо для бизнеса.

"В России отличная земля, очень ценная земля, много хорошего происходит", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп объяснил решение Вашингтона пригласить главу Минфина России Антона Силуанова на встречу G20, несмотря на войну РФ против Украины. По словам президента США, Вашингтон стремится поддерживать отношения со всеми странами.