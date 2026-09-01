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Трамп пояснив, навіщо США запросили російського міністра на саміт G20

09:55 01.09.2026 Вт
2 хв
Рішення США викликало несподівану реакцію союзників
aimg Анастасія Никончук
Трамп пояснив, навіщо США запросили російського міністра на саміт G20 Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
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Президент США Дональд Трамп пояснив рішення Вашингтона запросити главу Мінфіну Росії Антона Силуанова на зустріч G20, незважаючи на війну РФ, що триває проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The New York Times.

Що заявив Трамп

Трамп відповів на запитання журналістів про причини участі російського міністра у зустрічі фінансового блоку G20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна. За словами президента США, Вашингтон прагне підтримувати стосунки з усіма країнами.

"Ми любимо ладнати з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я лажу з усіма", - сказав Трамп.

Участь Росії викликала напругу

Як пише The New York Times, поява Силуанова стала причиною дипломатичного напруження на зустрічі.

Російський міністр вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році особисто відвідав подібний захід G20.

Запрошення представника Москви викликало невдоволення європейських союзників США. Зокрема, віце-канцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував присутність Силуанова на тлі російської агресії, що триває.

Європейські представники заявляли про готовність бойкотувати традиційне спільне фото учасників зустрічі, якщо на ньому буде російський міністр. У результаті, за даними The New York Times, Силуанов на груповому знімку не був присутнім.

Нагадуємо, що на полях саміту G20 в Ешвіллі міністр фінансів США Скотт Бессент провів зустріч із російською делегацією, під час якої, за словами американських ЗМІ, обговорювався план президента Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні.

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