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Зеленський і прем'єр Польщі підписали протокол щодо постачання оборонної техніки для України

Фото: президент України Володимир Зеленський та премʼєр Польщі Матуеш Моравецький (twitter.com/PremierRP)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Польши Матеуш Моравецький підписали протокол щодо постачання оборонної техніки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Канцелярії польського премʼєра у Twitter.

"Прем'єр-міністр Моравецький та президент України Зеленський підписали протокол про наміри щодо співпраці у сфері постачання оборонного обладнання", - йдеться у повідомленні.

Мова йде, зокрема, про постачання колісних бронетранспортерів Rosomak.

Бронетранспортери Rosomak польського виробництва нещодавно Україна замовила у Варшави.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває із офіційним візитом в Польщі разом з українською делегацією.

Всі головні новини щодо офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Польщі - можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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