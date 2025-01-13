Зеленський і Макрон обговорили питання розміщення контингентів партнерів

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Вони обговорили оборонну підтримку України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

"Говорив сьогодні з президентом Франції. Доволі довга й детальна розмова. Ми обговорили оборонну підтримку - різні форми, збройні пакети для України. Ми обговорили інвестиції в закупівлю снарядів для України", - розповів Зеленський.

За його словами, вони обговорили питання розміщення контингентів партнерів і підготовку українських військових.

"І, звичайно, - глобальна ситуація. Ми координуємо наші позиції. Я дякую, Франціє! Дякую, Емманюелю", - розповів президент.

Миротворча місія в Україні

Останніми часом країни Європи, а також США, обговорюють ідею відправки миротворців в Україну як гарантії безпеки.

Як заявляв голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, Росія може не погодитися на такий формат, якщо у миротворчі війська будуть входити солдати європейських країн.