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Зеленський і Макрон обговорили питання розміщення контингентів партнерів

Понеділок 13 січня 2025 22:17
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Зеленський і Макрон обговорили питання розміщення контингентів партнерів Фото: Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Вони обговорили оборонну підтримку України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

"Говорив сьогодні з президентом Франції. Доволі довга й детальна розмова. Ми обговорили оборонну підтримку - різні форми, збройні пакети для України. Ми обговорили інвестиції в закупівлю снарядів для України", - розповів Зеленський.

За його словами, вони обговорили питання розміщення контингентів партнерів і підготовку українських військових.

"І, звичайно, - глобальна ситуація. Ми координуємо наші позиції. Я дякую, Франціє! Дякую, Емманюелю", - розповів президент.

Миротворча місія в Україні

Останніми часом країни Європи, а також США, обговорюють ідею відправки миротворців в Україну як гарантії безпеки.

Як заявляв голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, Росія може не погодитися на такий формат, якщо у миротворчі війська будуть входити солдати європейських країн.

При цьому, Трамп неодноразово заявляв, що європейським країнам потрібно взяти на себе провідну роль та відправити миротворців в країну.

Однак сам Трамп не планує залучати американських військових до цього процесу.

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