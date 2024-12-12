На який формат розміщення миротворців в Україні може погодитися РФ: думка політолога
Росія навряд чи погодиться, якщо можливу миротворчу місію для відправки в Україну сформують країни Заходу. Одним з варіантів можуть бути миротворці ООН.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
Фесенко підкреслив, що відправлення в Україну миротворчої місії можливе тільки якщо буде досягнуто домовленості про припинення вогню з Росією.
"У мене великі сумніви, що Росія погодиться, щоб ці функції виконували союзники України. У теорії вона може погодитися на нейтральний варіант. Наприклад, на "блакитні шоломи" ООН або технічну місію з контролю припинення вогню, як було за участю ОБСЄ після мінських угод", - вважає політолог.
Водночас він вважає, що якщо Україні відмовлять у запрошенні до НАТО, то їй необхідні гарантії безпеки. І такими гарантіями може стати розміщення вздовж лінії фронту військ тих країн, які погодяться на такий крок.
Фесенко уточнив, що Росія може бути проти подібних дій, але якщо вона хоче, щоб Україна не була членом НАТО, то натомість необхідні гарантії безпеки.
Миротворці в Україні
Нагадаємо, раніше польські ЗМІ написали, що під час сьогоднішнього візиту до Варшави президент Франції Еммануель Макрон хотів обговорити з прем'єром Польщі Дональдом Туском відправку миротворчої місії.
Таку можливість припускають у разі, якщо між Україною і Росією будуть досягнуті домовленості про припинення вогню.
Але сам Туск зазначив, що поки що в Польщі немає планів розміщувати своїх військових на території України.
Детально про чутки щодо миротворців в Україні - у матеріалі РБК-Україна.
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