Зеленський і Клименко запланували посилення РНБО, будуть кадрові рішення

Раді національної безпеки та оборони потрібно більше реальної оцінки всіх параметрів стійкості України. Прийняті нові рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Посилення роботи РНБО

Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Ігоря Клименка та запланував посилення спроможностей РНБО:

реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру,

ліквідація наслідків російських ударів,

виконання завдань для підготовки областей і громад до зимового періоду та відповідних викликів.

"Усе це має відбуватися значно оперативніше. Погодив Ігорю необхідні організаційні та кадрові рішення", - каже президент.

Зеленський і Клименко домовилися про зміну підходів до формування порядку денного та контролю за виконанням рішень Ставки й РНБО.

Також були визначені заходи для кращих результатів України у напрямках:

забезпечення кібербезпеки та інформаційної стійкості,

протидії російським інформаційним операціям.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський заявив про коригування частини далекобійних операцій проти Росії. Водночас Україна затвердила нові удари по цілях ворога на російській території.