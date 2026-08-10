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Зеленський і Клименко запланували посилення РНБО, будуть кадрові рішення

21:21 10.08.2026 Пн
1 хв
Узгоджено низку заходів для ефективної роботи РНБО
aimg Олена Бджола
Зеленський і Клименко запланували посилення РНБО, будуть кадрові рішення Фото: президент України Володимир Зеленський и секретар РНБО Ігор Клименко (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Раді національної безпеки та оборони потрібно більше реальної оцінки всіх параметрів стійкості України. Прийняті нові рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Посилення роботи РНБО

Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Ігоря Клименка та запланував посилення спроможностей РНБО:

  • реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру,
  • ліквідація наслідків російських ударів,
  • виконання завдань для підготовки областей і громад до зимового періоду та відповідних викликів.

"Усе це має відбуватися значно оперативніше. Погодив Ігорю необхідні організаційні та кадрові рішення", - каже президент.

Зеленський і Клименко домовилися про зміну підходів до формування порядку денного та контролю за виконанням рішень Ставки й РНБО.

Також були визначені заходи для кращих результатів України у напрямках:

  • забезпечення кібербезпеки та інформаційної стійкості,
  • протидії російським інформаційним операціям.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський заявив про коригування частини далекобійних операцій проти Росії. Водночас Україна затвердила нові удари по цілях ворога на російській території.

Також Україна активізує дипломатичні зусилля для отримання нових пакетів протиповітряної оборони та відповіді на російські удари, заявив Зеленський.

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